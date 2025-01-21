«Моя королева»: муж Кэмерон Диас обратился к ней в десятую годовщину свадьбы

Актриса Кэмерон Диас и ее муж Бенджи Мэдден отпраздновали десятую годовщину свадьбы. Избранник знаменитости опубликовал пост в честь любимой, и назвал жену «королевой».

Знаменитая пара связала себя узами брака в январе 2015 года и воспитывает двоих детей.

«Это моя королева. Жена, мама, друг, партнер, босс и любовница. Мы только что отпраздновали 10 лет брака, и каждый год становится только более наполненным. Это нечто особенное. Никогда не идеальное, всегда настоящее, всегда надежное. Каждый день я провожу со своим лучшим другом. Как прекрасна эта жизнь. Я так благодарен!» – написал муж актрисы.

Кроме признания в любви, мужчина опубликовал фотографию Диас в гламурном образе. 52-летняя звезда позировала в серебристом платье и с алой помадой на губах. Следующим кадром было их общее фото.