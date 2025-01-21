ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 января 2025, 14:09
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«Моя королева»: муж Кэмерон Диас обратился к ней в десятую годовщину свадьбы

Муж актрисы Кэмерон Диас Бенджи назвал ее королевой в десятую годовщину свадьбы.
«Моя королева»: муж Кэмерон Диас обратился к ней в десятую годовщину свадьбы

© Scott A Garfitt/Invision/East News

Актриса Кэмерон Диас и ее муж Бенджи Мэдден отпраздновали десятую годовщину свадьбы. Избранник знаменитости опубликовал пост в честь любимой, и назвал жену «королевой».

Знаменитая пара связала себя узами брака в январе 2015 года и воспитывает двоих детей.

«Это моя королева. Жена, мама, друг, партнер, босс и любовница. Мы только что отпраздновали 10 лет брака, и каждый год становится только более наполненным. Это нечто особенное. Никогда не идеальное, всегда настоящее, всегда надежное. Каждый день я провожу со своим лучшим другом. Как прекрасна эта жизнь. Я так благодарен!» – написал муж актрисы.

Кроме признания в любви, мужчина опубликовал фотографию Диас в гламурном образе. 52-летняя звезда позировала в серебристом платье и с алой помадой на губах. Следующим кадром было их общее фото.

«Моя королева»: муж Кэмерон Диас обратился к ней в десятую годовщину свадьбы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что супруги воспитывают дочь Рэддикс и сына по имени Кардинал.

Напомним, что актриса Кэмерон Диас недавно появилась на красной дорожке впервые за 5 лет. В Голливуде состоялась премьера фильма «Снова в деле», в котором женщина сыграла главную роль.

Также стало известно о секрете крепкого брака актрисы с мужем Бенджи Мэдденом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Кэмерон Диаз
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