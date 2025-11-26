«Моя детская любовь»: актер Антонио Бандерас появился на красной дорожке с заметно закрашенной сединой

Голливудская знаменитость Антонио Бандерас появился на 43-м ежегодном кинофестивале в Турине, который проходит с 21 по 29 ноября. 65-летний актер стал настоящей звездой самого престижного после Венецианского киносмотра.

Актер испанского происхождения был одет в классический черный костюм, белую рубашку на пуговицах. Как пишет Леди Mail, было заметно, что Бандерас закрасил седину на голове, которая ранее была отчетливо видна.

Поклонники Антонио оценили его выход в свет: «Моя детская любовь», «Невероятно красивый мужчина», «Как ему может быть почти 70 лет? Не дала бы больше 50», «Харизма чувствуется через экран», — написали пользователи Сети.

Сейчас Бандерас большую часть времени проводит в Испании. В 2019 году актер открыл театр на 800 зрительных мест в Малаге. Что касается Голливуда, артист в одном из интервью признался, что не чувствует «необходимости там быть».

«Это бренд, и этот бренд у меня уже есть. Мне нравится ездить, получать приглашения снимать фильмы, но в то же время я хочу развивать свой личный проект в Малаге», — рассказал тогда Антонио Бандерас.

