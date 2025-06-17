Морщились, отворачивались и вздрагивали: присяжные пришли в ужас после просмотра видео с вечеринок P. Diddy

В США продолжается суд над рэпером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), обвиняемым во множестве преступлений, которые он совершал на своих закрытых вечеринках. Присяжным показали ролики, снятые на этих секретных мероприятиях. Увиденное повергло участников процесса в шок, передает RadarOnline.

Видео, которое есть в распоряжении суда, оказалось шокирующим. По информации журналистов, присяжные едва держали себя в руках, пока смотрели, как развлекается P. Diddy и его гости.

Многие из членов коллегии морщились, отворачивались и вздрагивали. Все указывало на то, что присяжным крайне некомфортно от увиденного. Также во время очередного заседание показали ряд текстовых сообщений, адресованных мужчинам, которые за деньги участвовали в секретном развлечении рэпера.

Ранее сообщалось, что P. Diddy может быть причастен к краху карьеры Бритни Спирс. Певица провела ночь с рэпером перед тем, как не смогла достойно выступить на MTV VMA.