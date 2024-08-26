Моника Беллуччи поразила фанатов внешностью в 59 лет: устроила фотосессию в микрошортах

Актриса Моника Беллуччи снялась для глянцевого журнала Madame Figaro в дерзком образе. 59-летняя звезда позировала в микрошортах и объемном пиджаке.

Через месяц Моника будет отмечать 60-летие, хотя поклонники не считают, что она выглядит на свой возраст. Многие отмечают, что актриса может дать фору даже молодым девушкам. И на последней фотосъемке Беллуччи это подтвердила. Ее фото поместили не только на развороте, но также и на обложке. Для главного кадра ей подобрали красный костюм с лаковой юбкой.

Другой образ Моники был более открытый. Она показала ноги, надев короткие шорты, которые дополнила обычной белой майкой и пиджаком. Укладку стилисты ей сделали «мокрую».

Кроме того, Беллуччи позировала фотографу в прозрачной юбке, бра, тренче и платье с вырезами.

Напомним, что в этом году актриса участвует в пресс-туре продолжения фильма «Битлджус», режиссером которого является Тим Бертон. Моника состоит с ним в романтических отношениях.

Ранее Моника Беллуччи и Тим Бертон появились вместе на премьере фильма.