Молодой жених 76-летней Шер ухватился за дряблые ягодицы певицы

Поп-дива Шер и ее возлюбленный, музыкальный продюсер Александр Эдвардс публично продемонстрировали страсть в отношениях. На недавней прогулке 36-летний мужчина схватил 76-летнюю певицу за ягодицы. Папарацци запечатлели этот деликатный момент.

Пару заметили выходящими из ресторана японской кухни в Малибу, где часто бывают звезды первой величины. Александр держал артистку за руку, а потом приобнял за бедра. Фотографии со свидания опубликовало издание Daily Mail.

Зарубежные СМИ пишут, что Шер уже представила Александра своей семье. Родственники знаменитости порадовались за нее и тепло встретили продюсера. На одном из своих недавних концертов певица признавалась, что очень счастлива. «Я влюблена, а не ослеплена этим чувством. Он относится ко мне как к королеве! Нет ничего лучше, чем видеть его любовь в глазах», – говорила со сцены поп-дива.

Напомним, что влюбленные познакомились в сентябре на Неделе моды в Париже. Еще тогда фанаты обратили внимание, что звезда часто позировала на фото рядом с Эдвардсом. Но многих смущает плохая репутация мужчины.

Ранее он встречался с американской актрисой и бывшей девушкой рэпера Канье Уэста, Эмбер Роуз. Год назад она публично обвинила Александра в изменах и бросила его. Тогда он признал свою вину и заявил, что «любит Эмбер, но ему нравятся и другие девушки». У них есть общий сын Слэш Электрик, который родился в 2019 году.

Недавно мы писали о начале романа влюбленных.