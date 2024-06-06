«Уродство, безвкусица, пошлость»: блогер Карцев жестко раскритиковал конкурс «Евровидение»

Блогер Гоша Карцев, побывавший на «Евровидении», рассказал о своих впечатлениях от мероприятия. Он раскритиковал конкурс в эфире «Модного подкаста» на YouTube.

В мае 2024 года Карцев посетил с друзьями «Евровидение». Во время выступления участников блогеру стало плохо.

«Ребят. Это надо запрещать. Я прям не шучу (…) Мне прям реально было обидно, что эти деньги были так реализованы. Это уродство, безвкусица, пошлость», — пояснил он.

Однако среди конкурсантов стилист заметил талантливых музыкантов. Карцев выразил радость, что теперь Россия не принимает участие в мероприятии, назвав его «стыдом».

В 2024 году победителем «Евровидения» стал швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code. Артист позиционирует себя как небинарную личность. Певец выступал в пышной кофте с перьями и розовой юбке. Когда ему вручили награду, музыкант ее разбил.

Второе место занял артист из Хорватии Baby Lasagna, а третье место досталось украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona и певицы-блогера Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Ранее певица Юлианна Караулова назвала «Евровидение» конкурсом «на любителя». Подробнее читайте здесь.