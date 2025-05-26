«Мой сын покончил с собой. Это не его вина»: актриса Клер МакКанн сообщила о смерти 13-летнего сына

Звезда фильма «Круг лжи» Клер МакКанн рассказала о смерти своего 13-летнего сына. Переживающая личную трагедию австралийская актриса вышла на связь в личном блоге и заявила, что Атрейю покончил с собой из-за «ужасающей травли».

25 мая Клер МакКанн сообщила трагическую новость — в возрасте 13 лет не стало ее сына Атрейю. Артистка опубликовала фото ребенка и написала: «Он был самым ярким светом в моем мире — добрым, творческим и бесконечно любимым. Моя семья переживает потерю, которую не могут выразить слова».

Теперь звезда «Круга лжи» раскрыла обстоятельства смерти мальчика. По словам Клер МакКанн, ее сын добровольно ушел из жизни после непрекращающихся издевательств в школе.

«Мой худший кошмар стал реальностью — мой ребенок был украден у меня. Это разбивает мне сердце сильнее слов. В момент невыносимой боли Атрейю покончил с собой. Это не его вина. Его предали школа и система, он страдал от ужасных издевательств», — заявила актриса.

Убитая горем мать не может смириться с потерей ребенка и решилась на отчаянный шаг. Клер МакКанн объявила о запуске кампании с целью собрать 300 000 долларов на криогенное замораживание сына. Таким образом она надеется однажды вернуть Атрейю к жизни: «Это вопрос надежды и справедливости — я не позволю закончить историю моего сына в молчании».

Клер МакКанн также заверила, что все оставшиеся средства из собранной суммы она отправит на нужды национальной кампании против буллинга, а также на юридические действия против тех структур, которые не смогли защитить ее сына. Знаменитость отметила, что неоднократно просила Министерство образования и службы по делам детей вмешаться в ситуацию Атрейю, но «никто не вмешался».

«Я публичная фигура и буду использовать все свои ресурсы, чтобы это никогда больше не повторилось — ни для моего сына, ни для других детей», — подчеркнула Клер МакКанн.

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