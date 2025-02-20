«Мой маленький мужчина»: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Круза с 20-летием
© OLI SCARFF/AFP/East News
Футболист Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Круза с 20-летием. Звезда спорта опубликовал архивный снимок с наследником и посвятил ему несколько строк.
Со страниц личного блога Дэвид обратился к сыну в день рождения и отметил, как он быстро вырос. На кадре, которым поделился футболист, Круз был совсем маленьким — отец держал его на руках.
«С 20-летием, мой маленький мужчина. Ты действительно невероятно маленький мальчик (уже не такой маленький). Ты милый, добрый, талантливый и джентльмен, и папа очень гордится тобой. Желаю тебе лучшего дня, потому что ты заслуживаешь этого. Люблю тебя, Крузи», - написал Бекхэм в Сети.
Напомним, что Дэвид — многодетный отец. Вместе с женой Викторией он воспитывает трех сыновей: Ромео, Бруклина и Круза, а также дочь Харпер.
К слову, Круз сейчас счастлив в отношениях. Правда, многие поклонники не принимают его избранницу, так как она на 10 лет старше него. Однако звездные родители относятся к выбору сына с пониманием.
Ранее Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте.