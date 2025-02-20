ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 февраля 2025, 12:54
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«Мой маленький мужчина»: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Круза с 20-летием

Футболист Дэвид Бекхэм поздравил сына Круза с 20-летием, показав архивный снимок.
«Мой маленький мужчина»: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Круза с 20-летием

© OLI SCARFF/AFP/East News

Футболист Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Круза с 20-летием. Звезда спорта опубликовал архивный снимок с наследником и посвятил ему несколько строк.

Со страниц личного блога Дэвид обратился к сыну в день рождения и отметил, как он быстро вырос. На кадре, которым поделился футболист, Круз был совсем маленьким — отец держал его на руках.

«С 20-летием, мой маленький мужчина. Ты действительно невероятно маленький мальчик (уже не такой маленький). Ты милый, добрый, талантливый и джентльмен, и папа очень гордится тобой. Желаю тебе лучшего дня, потому что ты заслуживаешь этого. Люблю тебя, Крузи», - написал Бекхэм в Сети.

«Мой маленький мужчина»: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Круза с 20-летием

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Дэвид — многодетный отец. Вместе с женой Викторией он воспитывает трех сыновей: Ромео, Бруклина и Круза, а также дочь Харпер.

К слову, Круз сейчас счастлив в отношениях. Правда, многие поклонники не принимают его избранницу, так как она на 10 лет старше него. Однако звездные родители относятся к выбору сына с пониманием.

Ранее Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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