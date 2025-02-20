«Мой маленький мужчина»: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Круза с 20-летием

Футболист Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Круза с 20-летием. Звезда спорта опубликовал архивный снимок с наследником и посвятил ему несколько строк.

Со страниц личного блога Дэвид обратился к сыну в день рождения и отметил, как он быстро вырос. На кадре, которым поделился футболист, Круз был совсем маленьким — отец держал его на руках.

«С 20-летием, мой маленький мужчина. Ты действительно невероятно маленький мальчик (уже не такой маленький). Ты милый, добрый, талантливый и джентльмен, и папа очень гордится тобой. Желаю тебе лучшего дня, потому что ты заслуживаешь этого. Люблю тебя, Крузи», - написал Бекхэм в Сети.