«Мой худший кошмар. Как жить дальше?»: скончался 16-летний сын звезды «Беременна в 16» Уитни Первис

Звезда американского шоу «Беременна в 16» Уитни Первис сообщила о внезапной смерти сына. В личном блоге девушка поделилась совместными кадрами с Уэстоном и эмоционально попрощалась с ним.

2 июня Уитни Первис потеряла своего сына Уэстона, ему было всего 16 лет. Убитая горем мать назвала смерть мальчика «худшим кошмаром» и призналась, что не знает, как дальше жить после случившегося.

«Мне так тяжело это писать. Мой прекрасный сын Уэстон скончался. Ему было всего 16 лет. Жизнь так жестока и несправедлива. Он был идеальным. Это мой худший кошмар, ставший реальностью. Как жить дальше после потери ребенка?» — высказалась Уитни Первис.

По словам звезды телешоу, сейчас она бы сделала все, чтобы просто обнять сына: «Я так сильно люблю тебя, Уэстон. Ты мое сердце. Я так гордилась тем молодым человеком, которым ты становился. Я просто не могу жить без тебя. Покойся с миром, мой ангел. Ты ушел слишком рано».

Уитни Первис не назвала причину смерти Уэстона. Мачеха мальчика Эми Госа рассказала, что он скончался во сне. Она сообщила, что у подростка были проблемы со здоровьем, включая диабет. Женщина раскрыла: она распорядилась провести вскрытие, чтобы установить причину трагедии.

«Мы совершенно убиты горем и находимся в шоке. Это было так неожиданно. Потеря ребенка — самое болезненное, что я когда-либо переживала, и я надеюсь, что больше никогда этого не испытаю», — призналась Эми Госа.

Напомним, Уитни Первис родила первенца от Уэстона-старшего во время первого сезона шоу MTV «Беременна в 16». Пара расставалась, а затем снова воссоединилась. В 2014 году девушка стала мамой во второй раз — у них с избранником родился сын Ривер. Впоследствии звезды шоу объявили об окончательном разрыве. Известно, что Уитни Первис потеряла опеку над детьми, а в 2024 году была арестована за неуплату алиментов.

Ранее сообщалось о том, что 52-летний звезда боевиков Эдгар Фонт скончался после смерти младшего сына от рака крови.