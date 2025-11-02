Могут потребовать выплатить компенсацию в размере 788 млн: семья Майкла Джексона оказалась на грани нищеты

Семья покойного Майкла Джексона может полностью разориться. Виной тому два обстоятельства, сообщает RadarOnline.

Все дело в том, что близкие певца продолжают судиться с распределителями его имущества. По информации журналистов, этому разбирательству не видно конца.

Данную ситуацию усугубляет вновь вспыхнувший скандал, связанный с обвинениями Майкла Джексона в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Родственников звезды могут обязать выплатить крупную компенсацию предполагаемым жертвам. Инсайдеры рассказали, что речь идет о сумме в 788 миллионов долларов.

В отношении певца выдвинули обвинения пятеро детей из семьи Кассио. Они утверждают, что подвергались насилию со стороны знаменитости в течение 25 лет. Часть этих эпизодов происходила на ранчо Неверленд.