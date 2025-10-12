«Обрабатывал, зомбировал и манипулировал»: Майкла Джексона обвинили в 25-летнем насилии над детьми
Пятеро детей из семьи Кассио выдвинули серьезные обвинения против покойного певца Майкла Джексона. Они заявили о систематическом насилии, которое, по их словам, продолжалось на протяжении 25 лет.
Из иска, поданного в суд Лос-Анджелеса, следует, что знакомство музыканта с главой семейства Домиником Кассио произошло еще в 1984 году. Со временем Джексон стал частым гостем в их доме, участвовал в семейных мероприятиях и брал детей на свое знаменитое ранчо Неверленд, пишет Daily Mail.
Примечательно, что старший сын Фрэнк Кассио долгое время работал личным ассистентом певца и даже опубликовал в 2011 году книгу «Мой друг Майкл», где защищал исполнителя. Однако после выхода документального фильма «Покидая Неверленд» все пятеро детей изменили свою позицию.
Также утверждается что Джексон методично «обрабатывал, зомбировал и манипулировал» детьми, заставляя каждого считать себя «особенным». По словам истцов, певец намеренно выстраивал доверительные отношения с последующей целью совращения.
