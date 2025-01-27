«Могу еще»: 56-летний Хью Джекман раскрыл секрет потрясающей физической формы

56-летний актер Хью Джекман, на прошлой неделе потрясший зрителей своего бродвейского шоу невероятной для его лет физической формой, рассказал, как ему удается сохранять выносливость и тонус мышц. По словам звезды, все дело здесь в долгих и упорных тренировках.

Напомним — в пятницу Джекман вышел на сцену со скакалкой и исполнил сложный танец с двойными и перекрестными прыжками. Выступление артиста взорвало Интернет — пользователи восторгались тем, как бодро и бойко Джекман, сей возраст близится уже к 60, обходится со спортивным инвентарем и собственным телом.

После этого он опубликовал в социальных сетях видео с одной из тренировок в спортзале. На ролике он повторяет ту же самую последовательность движений причем даже в более быстром темпе.

«Мой тренер Бет Льюис и я работали месяцами, чтобы хоть как-то приблизить меня к готовности выполнить этот танец со скакалкой на сцене», — подписал Джекман.

Отдельно он отметил ангельское терпение наставницы — и подчеркнул, что, несмотря на случающиеся неудачи, может повторить танец «еще 21 раз».

Ранее мы писали о том, что Хью Джекмана засняли на свидании с девушкой Саттон Фостер в Калифорнии.