Могли повторить судьбу Дианы: принц Гарри и Меган Маркл чуть не погибли в ДТП из-за папарацци

Принц Гарри, его супруга Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд чуть не попали в аварию, когда возвращались с вручения премии Ms. Foundation Women of Vision Awards в Нью-Йорке. Семью преследовали фотожурналисты. Поклонники были сильно напуганы, ведь в 1997 году в Париже при похожих обстоятельствах погибла мать Гарри, принцесса Диана. Об этом сообщает издание Sky News.

Герцоги Сассекские ехали с мероприятия в ночь с 16 на 17 мая. В какой-то момент они заметили, что за ними началась погоня. Представители принца рассказали, что папарацци преследовали семью целых два часа. По пути машина несколько раз чуть не столкнулась с другими автомобилями, могла наехать на пешеходов и даже сотрудников полиции.

«Статус публичного человека всегда сопряжен с определенным уровнем интереса со стороны общества, но это не должно ни при каких обстоятельствах создавать угрозу для чьей бы то ни было безопасности», – отмечают в пресс-службе принца.

В погоне за звездными супругами фотографы нарушали всевозможные правила дорожного движения: заезжали на тротуары и встречную полосу, ехали на красный свет. Они создавали аварийные ситуации только лишь для того, чтобы сделать кадры Меган и Гарри.

Отмечается, что данные снимки были опубликованы на британском портале The Daily Mail, но после скандала были удалены.

Ранее мы писали о том, почему британцы уверены, что Меган Маркл пропустила коронацию Карла III из-за третьей беременности.