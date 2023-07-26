Могла умереть: певица Кеша попала в больницу после процедуры заморозки яйцеклеток

Певица Роуз Себерт, выступающая под псевдонимом Кеша, рассказала, как чуть не умерла после процедуры заморозки яйцеклеток. 36-летняя поп-дива мечтала забеременеть. Об этом сообщается на сайте Экспресс газеты.

По словам артистки, она хотела гарантировать себе рождение ребенка в будущем, поэтому решилась на данную процедуру. Но все пошло не так. Из-за общего вариабельного иммунодефицита (ОВИ) певице стало плохо через две недели после процедуры. Кеша не могла ходить из-за ослабления организма. Но сейчас все прошло, хотя восстановление заняло долгий период времени.

Кеша рассказала, что чувствует себя выздоровевшей, а период восстановления назвала ужасным. Знаменитость узнала о своем ОВИ, когда обращалась к врачам по поводу хронической усталости.

Общий вариабельный иммунодефицит – это врожденное расстройство иммунной системы, при котором организм ошибочно атакует здоровые органы, пытаясь защитить их, и при этом провоцирует развитие различных инфекций.

Данное заболевание встречается у одного из 25–50 тысяч человек.

СМИ пишут, что сначала исполнительница не хотела рассказывать о своем диагнозе, чтобы не рисковать образом веселой бунтарки. Но в один момент у нее закончились силы притворяться.

Сейчас Кеша продолжает приводить организм в порядок и занимается продвижением своего последнего студийного альбома Gag Order.

Ранее блогер рассказал о появлении Анны Семенович в отделении ЭКО и скорой новости о беременности. Напомним, что певица тоже прошла процедуру по заморозке яйцеклеток.