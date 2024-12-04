Актриса Анджелина Джоли высказалась о маме, умершей в 56 лет от рака яичников. Об этом сообщает Daily Mail.

В Нью-Йорке прошла церемония вручения премии Gotham Awards, которую посетила Джоли. Актриса получила приз за роль в фильме «Мария» об оперной певице. Выйдя на сцену, Анджелина заявила, что посвящает победу маме, умершей от рака. По словам знаменитости, именно родительница приобщила ее к искусству.

«Я выросла с мамой, которая хранила книги в духовке, потому что в нашем доме книг было больше, чем полок в нашей квартире. И именно так она решила проблему, при этом позаботившись о том, чтобы мы были накормлены. Но не только это было ее приоритетом. Она водила меня в театр», — высказалась актриса.

Джоли уточнила, что любовь к театру унаследовала и ее 16-летняя дочь. Именно она уговорила Анджелину спродюсировать мюзикл «Аутсайдеры». По словам актрисы, искусство объединяет людей.

«Искусство — это способ, с помощью которого мы собираемся вместе, чтобы узнать друг друга, посмеяться друг над другом и понять друг друга. И именно поэтому так важно, чтобы искусство преподавалось в наших школах, и так тревожно, что многие из этих программ сокращаются», — резюмировала знаменитость.

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