«Мое тело разваливается, и лучше уже не станет»: Том Харди о проблемах со здоровьем

Актер Том Харди рассказал о переживаниях из-за постоянных проблем со здоровьем. Звезда «Венома» и «Безумного Макса» признался в беседе с Esquire, что его тело просто «разваливается на части».

«Во время интервью я сидел и думал: знаешь это чувство, когда что-то не так, но ты не можешь никому сказать, что тебе плохо?» — начал рассказ знаменитость.

Актер на протяжении последних лет регулярно получал травмы и нуждался в операциях. Он страдал из-за болей в колене, потянул сухожилие на бедре, у него была грыжа в спине и воспаление седалищного нерва. Кроме того, он лечил плантарный фасциит.

«Мое тело разваливается, и лучше уже не станет», – признался 47-летний Харди.

Для поклонников слова артиста стали шоком, так как на экране он всегда воплощает образы сильных и выносливых мужчин. Том пояснил, что лечится всеми способами, даже обращался к альтернативной медицине, и уже близок к тому, чтобы начать лечиться стволовыми клетками.

Сейчас мужчина переживает из-за того, что проблемы могут отразиться на его карьере в кино. Он очень хочет продолжать радовать зрителей, и не только в привычном амплуа.

«Я почти в самом низу лестницы возрастных ролей. Для „Короля Лира“ я пока новичок, еще расти и расти. Но именно туда меня сейчас тянет», — добавил актер.

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