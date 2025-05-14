Дженнифер Лопес разбили нос

Певица Дженнифер Лопес повредила нос на репетиции перед церемонией American Music Awards, которая пройдет 26 мая. Исполнительнице пришлось зашивать нос – за лечение она поблагодарила пластического хирурга.

13 мая певица опубликовала фото, на котором виден порез на переносице. На другом кадре она прикладывала к ране лед.

55-летняя Лопес обратилась к хирургу Джейсону Даймонду.

«Спасибо, что зашили меня, доктор Даймонд. Спустя неделю постоянного прикладывания льда я как новенькая», - написала певица. Ее слова приводит издание People.

Даймонд – востребованный в Беверли-Хиллз врач. Интервью с ним публиковались в известных изданиях, он снялся в сериале от Netflix.

Лопес в последний раз вела церемонию AMA в 2015 году. Спустя 10 лет она снова появится в амплуа ведущей.

Ранее Лопес в розовом латексном комбинезоне посетила Гран-при «Формулы-1».