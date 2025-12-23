«Мое солнышко»: Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

Певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова стали родителями в четвертый раз. В своих личных блогах знаменитости выложили фото с малышом. Пол и имя новорожденного пара пока держит в тайне.

«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — подписали снимок звездные родители.

Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году во время съемок клипа на песню Escape, после чего артист и спортсменка начали встречаться. В 2017 году у пары родились двойняшки Николас и Люси. Третий ребенок, дочь по имени Мария, появился на свет в начале 2020 года.

Знаменитости оформили отношения тайком от общественности. Они поженились в 2023-м году, организовав скромную церемонию. Пара хотела избежать публичности данного события. Напомним, что после завершения спортивной карьеры Анна переехала в США и предпочитает закрытый образ жизни.

