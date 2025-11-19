44-летняя Анна Курникова и 50-летний Энрике Иглесиас готовятся к «хаосу» в семье

44-летняя теннисистка Анна Курникова и 50-летний певец Энрике Иглесиас готовятся к появлению четвертого ребенка и «хаосу», который неизбежен в семье из шести человек. Об этом пишет издание People со ссылкой на источник, близкий к паре.

«Они в таком восторге и одновременно тратят время на воспитание остальных троих детей. (Они – прим.) готовы к переменам и контролируемому хаосу», - поделился собеседник.

О том, что супруги ждут четвертого малыша, стало известно в августе. Источник сообщал, что паре нравится заниматься воспитанием детей.

Иглесиас в последние годы сократил гастрольный график, чтобы больше времени проводить с семьей. Он любит поклонников и обожает гастролировать, но с возрастом и появлением детей ему стало сложнее расставаться с семьей. Быть отцом для певца очень важно, делился инсайдер.

У пары трое детей 5 и 7 лет. Супруги ведут скромный образ жизни и редко делятся семейными кадрами.