«Мое сказочное состояние»: 50-летняя Виктория Бекхэм снялась в эффектном образе на песке

50-летняя певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм приняла участие в необычной фотосессии. Супруга футболиста Дэвида Бекхэма снялась в откровенном боди на песке, продемонстрировав фигуру. Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.

Виктория Бекхэм представила новый аромат 21:50 Rêverie своего парфюмерного бренда. В личном блоге экс-солистка группы Spice Girls опубликовала промо-ролик, в котором предстала перед камерой в откровенном наряде. Модель позировала в черном трикотажном боди с глубоким декольте. При этом она не стала надевать брюки. Певица дополнила образ черными босоножками на каблуках с золотой фурнитурой. Знаменитости сделали макияж в стиле «смоки айс» с нюдовыми губами и уложили ее волосы. Модель лежала на декоративном песчаным пляже в фотостудии.

«Представляем парфюмированную воду 21:50 Rêverie — запуск сегодня. Мой новый аромат глубокий, соблазнительный и невероятно личный. Темная, сырая ваниль и бобы тонка с табачными листьями и кедром. Я создала этот парфюм в сотрудничестве с парфюмером Жеромом Эпинеттом, чтобы пробудить воспоминания о моменте личного возрождения и моем сказочном состоянии, моей задумчивости», — написала Виктория Бекхэм.

Сообщается, что новый аромат дизайнера стал четвертым в коллекции ее бренда Victoria Beckham и уже доступен для покупки, а его стоимость составляет от 200 долларов за флакон.

Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм пришла в восторг от подарка мужа.