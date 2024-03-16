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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 марта 2024, 15:37
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«Мое сердце разбито»: роскошный особняк Кары Делевинь превратился в щепки

Модель Кара Делевинь сообщила, что у нее сгорел особняк за 7 миллионов долларов.
«Мое сердце разбито»: роскошный особняк Кары Делевинь превратился в щепки

© Freepik

Кара Делевинь вышла на связь и сообщила, что ее особняк за 7 миллионов долларов практически полностью уничтожен в результате пожара.

Причиной возгорания стал обрыв линий электропередачи, который произошел из-за сильного ветра. Из подсобного помещения огонь перешел на чердак и кровлю. В результате воздействия пламени часть перекрытий рухнула.

Модель не пострадала от пожара, поскольку находилась в Лондоне на показе мюзикла «Кабаре», в котором сыграла главную роль.

«Мое сердце сегодня разбито... Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что цените то, что у вас есть», – прокомментировала Кара Делевинь.

Несмотря на то, что самой знаменитости не было дома в роковой день, там остались ее кошки. Однако пожарным удалось спасти животных.

Специалистам потребовалось три часа, чтобы потушить возгорание. Отмечается, что один из работников пострадал в процессе ликвидации пожара и оказался в больнице. Еще один человек получил отравление дымом, однако обошлось без жертв.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Романова
Теги:
Кара Делевинь
пожар
Дом