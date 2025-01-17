«Мое сердце разбито»: Голливуд убит горем после смерти Дэвида Линча

Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет спустя несколько месяцев после того, как у него выявили энфизему легких. Голливудские звезды почтили память гениального режиссера и высказывают соболезнования в адрес его родных.

В память о Линче высказался его коллега, Стивен Спилберг. Режиссер вспомнил, как познакомился с автором сериала «Твин Пикс» — тогда Дэвид играл Джона Форда в фильме «Фабельманы». Он охарактеризовал четырехкратного обладателя премии «Оскар» как дальновидного мечтателя с уникальным подходом к работе.

«Миру будет не хватать такого оригинального и уникального голоса. Его фильмы уже выдержали испытание временем и всегда будут его выдерживать», — сказал Стивен Спилберг.

Большую речь в адрес Линча написала актриса Наоми Уотс, прославившаяся благодаря его фильму «Малхолланд Драйв».

«Мое сердце разбито. Мой приятель Дэйв… Без него мир был бы совсем другим. Его творческое наставничество было по-настоящему мощным», — отметила актриса.

Двухкратная обладательница «Оскара» вспомнила, как на протяжении 10 лет пыталась попасть в Голливуд, и уже не верила в свой успех, пока не встретила Линча. Она удивлена, что он разглядел ее талант и благодарит за помощь в обретении популярности.

Наоми также упомянула и человеческие качества звезды: мудрость, юмор, любовь и чувство и юмора режиссера дали актрисе особое чувство уверенности в себе, которое она ранее не испытывала.

В 1990 году в фильме Линча «Дикие сердцем» снялся Николас Кейдж. Актер также почтил его память и назвал автора «Твин Пикс» «уникальным гением в кинематографе», «одним из величайших художников своего времени».

В ноябре прошлого года стало известно, что Дэвид Линч не мог передвигаться по дому без кислородной маски из-за энфиземы легких.