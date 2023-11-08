ИХ ШОУБИЗ
20:00, 08 ноября 2023
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Модный Дом Christian Dior столкнулся с волной хейта после замены Беллы Хадид на израильскую модель

Бренд Dior раскритиковали после замены Беллы Хадид на израильскую модель.

Модный Дом Christian Dior столкнулся с волной хейта после замены Беллы Хадид на израильскую модель

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В своей последней рекламной кампании модный Дом Christian Dior отказался от услуг модели Беллы Хадид. На ее место взяли другую девушку — Май Тагер, которая родом из Израиля. В связи с произведенной заменой поклонники Хадид и любители известной марки объявили бренду бойкот, передает First Post.

Руководство компании не стало раскрывать причину замены модели палестинского происхождения на израильскую манекенщицу. Сама Хадид тоже сохранила молчание в социальных сетях. Тем не менее пользователи остались недовольны политикой бренда и объявили ему бойкот. Так, на просторах интернета завирусился хештег #BoycottDior (Бойкотируем Dior) и начали появляться негативные комментарии. К акции присоединяются все больше и больше людей.

Прежде семья модели палестинского происхождения жаловалась, что стала получать угрозы в Сети от тех, кто поддерживает Израиль на Ближнем Востоке. Глава семейства планирует обратиться из-за травли с жалобой в ФБР.

Ранее в Сети обсуждали нового избранника модели Беллы Хадид. Им оказался спортсмен Адан Бануэлос.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:First Post
Теги:
Белла Хадид
критика
мода
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