Модный Дом Christian Dior столкнулся с волной хейта после замены Беллы Хадид на израильскую модель

В своей последней рекламной кампании модный Дом Christian Dior отказался от услуг модели Беллы Хадид. На ее место взяли другую девушку — Май Тагер, которая родом из Израиля. В связи с произведенной заменой поклонники Хадид и любители известной марки объявили бренду бойкот, передает First Post.

Руководство компании не стало раскрывать причину замены модели палестинского происхождения на израильскую манекенщицу. Сама Хадид тоже сохранила молчание в социальных сетях. Тем не менее пользователи остались недовольны политикой бренда и объявили ему бойкот. Так, на просторах интернета завирусился хештег #BoycottDior (Бойкотируем Dior) и начали появляться негативные комментарии. К акции присоединяются все больше и больше людей.

Прежде семья модели палестинского происхождения жаловалась, что стала получать угрозы в Сети от тех, кто поддерживает Израиль на Ближнем Востоке. Глава семейства планирует обратиться из-за травли с жалобой в ФБР.

Ранее в Сети обсуждали нового избранника модели Беллы Хадид. Им оказался спортсмен Адан Бануэлос.