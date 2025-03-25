Модель Виттория Черетти призналась, что ее раздражает «ярлык» девушки Ди Каприо

Модель Виттория Черетти впервые высказалась об отношениях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Она призналась, что больше всего ее раздражает «ярлык» его девушки, который на нее повесили в медиаполе после начала их романа.

В интервью журналу Vogue Виттория не стала раскрывать слишком личные детали, так как, по ее мнению, счастье любит тишину. Она очень ценит то, что в ее публичной профессии ей удается сохранять что-то в тайне от общественности.

Однако модель не стала отрицать, что они с Лео влюблены друг в друга. Черетти отметила, что, несмотря на его статус завидного жениха, она уверена в нем и его верности.

«Если то, что вы чувствуете, реально, если вы знаете, что любите друг друга, то нет причин для беспокойства. Потому что любовь защищает и придает уверенности», - заявила модель.

В отношениях со знаменитостью Витторию, как оказалось, больше всего раздражает то, что в ней перестали видеть личность. Она пожаловалась, что ее описывают только как «девушку Ди Каприо».

«Как только ты вступаешь в отношения с кем-то, у кого больше подписчиков, чем у тебя, ты становишься «чьей-то девушкой» или «чьим-то парнем», если на то пошло. И это очень раздражает», - рассказала Черетти.

Ранее появилась информация, почему Леонардо Ди Каприо нарушил правило не встречаться с девушками старше 25 лет.