Модель София Ричи ждет второго ребенка через полтора года после первых родов

Американская модель София Ричи объявила о второй беременности спустя полтора года после первых родов. Радостной новостью дочь певца Лайонела Ричи поделилась в соцсети.

27-летняя модель сделала фото в зеркале в свободных брюках и коричневом свитере. Звезда не стала скрывать округлившийся живот — более того, она специально показала его, тем самым объявив о беременности.

«На пути к запуску этих малышей», — объявила знаменитость.

Поклонники очень рады за Софию и принялись ее активно поздравлять в комментариях.

София Ричи замужем за музыкальным продюсером Эллиотом Грейнджем, с которым долгое время дружила до начала романтических отношений. Их свадьба состоялась весной 2023 года, а в мае 2024 у супругов родилась дочь Элоиза Саманта.

Напомним, София назвала дочь не просто так, а в честь погибшей в 2007 году свекрови. Самант находилась в коме с 1993 года из-за эмболии околоплодными водами.