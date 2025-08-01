Модель Летиция Каста и актер Луи Гаррель разводятся после 10 лет отношений

Модель Летиция Каста рассталась с мужем-актером Луи Гаррелем после 10 лет отношений. Первые слухи об этом появились, когда женщина отправилась отдыхать без супруга. Подробности сообщает издание Paris Match.

47-летняя Каста и 42-летний Гаррель приняли решение о разводе. Они расстались еще в начале лета 2025 года. Первым сигналом к разрыву стал отдых модели на Корсике в одиночестве. Позже инсайдеры подтвердили журналистам, что звезды действительно больше не вместе.

Несмотря на развод, актер оставил Летиции и их общему сыну квартиру в Париже. Как отмечает источник: «Как хорошие родители, они сделают все возможное, чтобы эта разлука не нарушила повседневную жизнь их ребенка».

Напомним, что впервые слухи о романе Летиции Касты и Луи Гарреля появились в 2015 году, когда папарацци засняли пару целующейся в парижском Латинском квартале. Летом 2017 года влюбленные сыграли тайную свадьбу.

Для Касты этот брак был первым официальным, однако у нее есть трое детей от предыдущих отношений: 23-летняя Сатин от фотографа Стефана Седнуи, а также 16-летний Орландо и 15-летняя Афина от итальянского актера Стефано Аккорси.

У Гарреля тоже есть приемная дочь — Селин из Сенегала, которую он удочерил в 2009 году, будучи в отношениях с режиссером Валерией Бруни-Тедески, сестрой Карлы Бруни.

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