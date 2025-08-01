33-летняя племянница принцессы Дианы Элиза выходит замуж за бизнесмена

33-летняя племянница принцессы Дианы Элиза Спенсер объявила о помолвке с бизнесменом Ченнингом Миллердом после девяти лет отношений.

Леди Элиза показала место, где возлюбленный сделал ей предложение. Миллерд устроил для девушки романтическое свидание на острове Санторини. Во время роскошного ужина при свечах с видом на море бизнесмен предложил ей стать его женой.

Элиза выбрала для свидания элегантный образ. Она надела красное платье из атласа, подчеркивающее фигуру, и золотистые вьетнамки. Ченнинг появился на берегу моря в белом льняной рубашке и брюках. На кадрах, опубликованных в Сети, бизнесмен опустился перед возлюбленной на одно колено, а она радостно рассмеялась, узнав, что стала невестой.

«На веки вечные», — подписала публикацию Леди Элиза.

Пару тут же принялись поздравлять с радостным событием родственники и друзья. Сестра-близнец Спенсер леди Амелия очень обрадовалась, узнав о помолвке Элизы.

«Я очень рада за вас обоих! Всем сердцем! Это же лучшая новость в мире! Идеальная пара и помолвка мечты», — написала модель.

Племянница принцессы Дианы познакомилась с Миллердом в 2016 году на вечеринке в Южной Африке, где Эльза тогда училась. Их встреча состоялась благодаря общему другу, который впоследствии женился на леди Амелии.

Леди Элиза и ее сестра родились в браке младшего брата принцессы Дианы графа Чарльза Спенсера с моделью Викторией Локвуд. Детство дети были вынуждены провести в Южной Африке, чтобы скрыться от папарацци, преследовавших семью из-за алкоголизма их матери.

Ранее племянницы-близняшки принцессы Дианы снялись для глянца в платьях от бренда Balenciaga.