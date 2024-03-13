Модель Ким Кардашьян и Бьянка Цензори появились вдвоем на вечеринке Канье Уэста. Бывшая и нынешняя жены выглядели словно подружки, попав в объективы папарацци. Об этом сообщает Daily Mail.

Скандальный исполнитель организовал мероприятие в Сан-Франциско в честь выхода своего альбома Vultures 1. 43-летняя Ким Кардашьян и 29-летняя Бьянка Цензори были замечены стоящими рядом и беседующими на концерте. Они выглядели словно подружки.

В феврале журналисты также сообщили, что Ким выдвинула требования бывшему мужу, рэперу и дизайнеру Канье Уэсту, в связи с «откровенными» нарядами его нынешней жены Бьянки Цензори. Согласно прессе, бизнесвумен попросила модель выбирать менее вызывающие наряды, когда она встречается с их детьми.

По словам инсайдеров, Ким была удивлена тому, что рэпер позволяет супруге выходить в свет в таком виде.

Напомним, что официально Ким Кардашьян развелась с рэпером в марте 2023 года. У бывших супругов четверо детей: 10-летняя Норт, восьмилетний Сейнт, шестилетняя Чикаго и четырехлетний Псалм. В декабре Норт Уэст впервые выступила на сцене, исполнив песни вместе с отцом во время его совместного выступления с Ty Dolla $ign.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян была замечена в объятиях своего нового возлюбленного. Он – футболист и является бывшим ухажером ее сестры Хлои.