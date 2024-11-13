Модель Кендалл Дженнер в новом образе снялась у фотографа, прикрывшись руками

Модель Кендалл Дженнер после преображения снялась у турецкого фотографа Мерта Аласа. Девушка предстала с новой прической, прикрыв тело руками. Кадры появились на сайте Elle.

Знаменитость часто экспериментирует со своей внешностью и не стесняется демонстрировать «натуральную» красоту. В новой съемке Кендалл отказалась от наряда, представ в естественном виде и прикрывшись руками.

Поклонники отметили, что 29-летней модели идет ее новая стрижка – она отказалась от длинных локонов в пользу стильного каре. Образ дополнил легкий макияж, который был сделан с акцентом на глаза.

Дженнер поделилась кадрами, но не стала их подписывать. Девушка только представила команду, которая работала над съемкой. Ей помогал звездный стилист Тамаш Тюзеш и визажист Мэри Филлипс.

Пользователи Сети написали в комментариях, что видят в модели «девушку мечты» и что ей очень идет темный цвет волос.

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