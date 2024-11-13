62-летняя Деми Мур блистала на премьере сериала в платье со шлейфом

Актриса Деми Мур пришла на премьеру сериала «Землевладелец» в роскошном платье со шлейфом. 62-летняя звезда выглядела блистательно, сообщает зарубежный портал People.

Знаменитость посетила мероприятие, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Она выбрала для выхода в свет черное платье, украшенное блестками. У наряда был шлейф, который тянулся по ковровой дорожке.

Закрытый наряд был с акцентом на талию и оголял стройные ноги актрисы. Образ Деми дополнили туфли Christian Louboutin на высоком каблуке. Многие пользователи Сети не раз отмечали, что Мур выглядит элегантно и соответствует своему возрасту, выходя на публику «без пошлости».

Сериал, на премьере которого блистала звезда, посвящен событиям, происходящим в растущих городах на Западе Техаса. В центре сюжета истории миллиардеров, чьи действия влияют на климат, экономику и геополитику. Мур играет здесь вместе с Билли Бобом Торнтоном и Джоном Хэммом.

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