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ИХ ШОУБИЗ
13:48, 18 ноября 2022
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Модель Ирину Шейк уличили в копировании образа Ольги Бузовой

Модель Ирину Шейк уличили в копировании образа Ольги Бузовой

Пользователи социальных сетей обвинили известную российскую модель Ирину Шейк в плагиате. Для новой фотосессии девушка выбрала образ, который практически полностью копировал наряд Ольги Бузовой для съемок новогодней программы.

Шейк опубликовала снимки, на которых предстала в белом шелковом платье-комбинации с кружевным верхом. Образ был дополнен ажурными колготками и открытыми туфлями на шпильке.

И все бы хорошо, только вот пару дней назад певица и блогер Ольга Бузова показывала точно такой же лук своим фанатам со съемок. Она выбрала белое короткое платье и кружевные полупрозрачные колготки. Инстадива говорила, что чувствует себя волшебно в своем наряде и ждет Деда Мороза, который ее украдет. Правда, уточнила, что проведет кастинг и сама выберет "дедушку".

Поклонники тут же заметили сильное сходство двух образов и стали писать Ирине Шейк, что та скопировала Ольгу Бузову. Интересная все-таки штука мода.

Ирина Шейк скопировала образ Ольги Бузовой

Ирина Шейк скопировала образ Ольги Бузовой

Фото: Блог Ирины Шейк

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