Модель Ирину Шейк уличили в копировании образа Ольги Бузовой

Пользователи социальных сетей обвинили известную российскую модель Ирину Шейк в плагиате. Для новой фотосессии девушка выбрала образ, который практически полностью копировал наряд Ольги Бузовой для съемок новогодней программы.

Шейк опубликовала снимки, на которых предстала в белом шелковом платье-комбинации с кружевным верхом. Образ был дополнен ажурными колготками и открытыми туфлями на шпильке.

И все бы хорошо, только вот пару дней назад певица и блогер Ольга Бузова показывала точно такой же лук своим фанатам со съемок. Она выбрала белое короткое платье и кружевные полупрозрачные колготки. Инстадива говорила, что чувствует себя волшебно в своем наряде и ждет Деда Мороза, который ее украдет. Правда, уточнила, что проведет кастинг и сама выберет "дедушку".

Поклонники тут же заметили сильное сходство двух образов и стали писать Ирине Шейк, что та скопировала Ольгу Бузову. Интересная все-таки штука мода.