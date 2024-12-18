Модель Эмили Ратаковски станцевала в сапогах и свитере на фоне новогодней елки
© Evan Agostini/Invision/East News
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фотографии своей новогодней елки. Они были опубликованы в аккаунте знаменитости в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах Ратаковски, облаченная в черный свитер, белые кожаные сапоги до колен и рождественскую шапку с пумпоном, наряжает елку вместе с двумя детьми, на головах у которых также надеты шапки.
Помимо этого, звезда выложила видеозапись своего танца. Ратаковски стоит на высокой лестнице у елки – видимо, чтобы украсить самые верхушки дерева – и завлекательно приплясывает, вихляя бедрами.
Ранее мы писали о том, как украсил елку к Новому году певец Филипп Киркоров.
*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена