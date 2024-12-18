ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 декабря 2024, 13:15
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Модель Эмили Ратаковски станцевала в сапогах и свитере на фоне новогодней елки

Модель Эмили Ратаковски станцевала в сапогах и свитере на фоне новогодней елки

© Evan Agostini/Invision/East News

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фотографии своей новогодней елки. Они были опубликованы в аккаунте знаменитости в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Эмили Ратаковски станцевала в сапогах и свитере на фоне новогодней елки

© Emrata/Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На кадрах Ратаковски, облаченная в черный свитер, белые кожаные сапоги до колен и рождественскую шапку с пумпоном, наряжает елку вместе с двумя детьми, на головах у которых также надеты шапки.

Помимо этого, звезда выложила видеозапись своего танца. Ратаковски стоит на высокой лестнице у елки – видимо, чтобы украсить самые верхушки дерева – и завлекательно приплясывает, вихляя бедрами.

Ранее мы писали о том, как украсил елку к Новому году певец Филипп Киркоров.

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Источник:Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Калюгин
Теги:
Эмили Ратаковски
елка
новый год