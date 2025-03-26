Опубликовано 26 марта 2025, 12:351 мин.
Модель Эмили Ратаковски сменила имидж и осталась очень недовольна
© Evan Agostini/Invision/East News
Модель Эмили Ратаковски сменила имидж и осталась крайне недовольна. Результатами экспериментов со внешностью она поделилась в социальных сетях.
Ратаковски опубликовала фотографию себя с новой прической — она сделала длинную взъерошенную челку поверх вьющихся локонов. Сочетание ей не понравилось — модель заявила, что «стала не похожа на саму себя». Она даже рассматривает вариант прибегнуть к химической завивке для того, чтобы исправить ситуацию.
«Вы поймете, что облажались, когда задумаетесь о химической завивке», — резюмировала знаменитость.
Ранее мы писали о том, что американского предпринимателя Илона Маска сравнили с Адольфом Гитлером из-за прически.
Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин