Модель Эмили Ратаковски сменила имидж и осталась очень недовольна

Модель Эмили Ратаковски сменила имидж и осталась крайне недовольна. Результатами экспериментов со внешностью она поделилась в социальных сетях.

Ратаковски опубликовала фотографию себя с новой прической — она сделала длинную взъерошенную челку поверх вьющихся локонов. Сочетание ей не понравилось — модель заявила, что «стала не похожа на саму себя». Она даже рассматривает вариант прибегнуть к химической завивке для того, чтобы исправить ситуацию.

«Вы поймете, что облажались, когда задумаетесь о химической завивке», — резюмировала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что американского предпринимателя Илона Маска сравнили с Адольфом Гитлером из-за прически.