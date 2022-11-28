Модель Эмили Ратаковски и комик Пит Дэвидсон подтвердили свои отношения

Несколько месяцев назад в Сети появились слухи о романе 31-летней модели Эмили Ратаковски с бывшим любовником Ким Кардашьян, 28-летним комиком Питом Дэвидсоном. Пару видели на свидании, а потом за ужином в честь Дня благодарения. На днях молодые люди впервые вместе вышли в свет, подтвердив свои отношения.

Звезды побывали за баскетбольном мачте «Нью-Йорк Никс», где с радостью позировали фотографам. В официальном аккаунте NBA опубликован ролик, на котором Эмили и Пит много улыбаются и выглядят очень счастливыми. Фото можно посмотреть здесь.

Модель выбрала для выхода в свет укороченный пуховик шоколадного цвета, узкие джинсы и кожаные сапоги с принтом под рептилию. Комик предпочел удобный темно-синий спортивный костюм в ретро стиле.

Один из подписчиков команды написал под публикацией, можно ли считать эти снимки официальным подтверждением романа. На что другой ответил, что мог бы спросить, но они «очень заняты».

Напомним, что летом этого года модель подала на развод с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Супруги прожили в браке пять лет, у них родился сын Сильвестр Аполло. По слухам, Эмили бросила мужа после того, как узнала о его многочисленных изменах.

Пит Дэвидсон почти год был счастлив в отношениях с Ким Кардашьян. Поклонники были уверены, что скоро ловелас найдет новую девушку. Он встречался со многими красавицами: Арианой Гранде, Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли, Кайей Гербер и Фиби Дайвенор.

Ранее мы писали о том, что певица Дженнифер Лопес удалила все фото с Беном Аффлеком и не выходит на связь.