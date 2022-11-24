Дженнифер Лопес удалила все фото с Беном Аффлеком и не выходит на связь

Фанаты поп-исполнительницы Дженнифер Лопес забили тревогу после того, как обнаружили, что артистка удалила все свои публикации в личном аккаунте. Теперь на месте аватарки у нее красуется черный кружок. Об этом сообщает CNN.

На певицу подписано более 227 миллионов человек. У нее было множество снимков – селфи, с друзьями, детьми и любимым мужем Беном Аффлеком. Но она перенесла их все в архив. Некоторые испугались, что страницу звезды взломали, а другие решили, что Джей Ло поссорилась с супругом.

В других аккаунтах исполнительницы аватарки тоже стали черными, но публикации не удалены. Лопес пока никак не прокомментировала ситуацию. Если фанаты из России испугались, что в жизни артистки произошла трагедия, то зарубежные поклонники уверены, что скоро она объявит о чем-то грандиозном.