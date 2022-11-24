Дженнифер Лопес удалила все фото с Беном Аффлеком и не выходит на связь
Фанаты поп-исполнительницы Дженнифер Лопес забили тревогу после того, как обнаружили, что артистка удалила все свои публикации в личном аккаунте. Теперь на месте аватарки у нее красуется черный кружок. Об этом сообщает CNN.
На певицу подписано более 227 миллионов человек. У нее было множество снимков – селфи, с друзьями, детьми и любимым мужем Беном Аффлеком. Но она перенесла их все в архив. Некоторые испугались, что страницу звезды взломали, а другие решили, что Джей Ло поссорилась с супругом.
В других аккаунтах исполнительницы аватарки тоже стали черными, но публикации не удалены. Лопес пока никак не прокомментировала ситуацию. Если фанаты из России испугались, что в жизни артистки произошла трагедия, то зарубежные поклонники уверены, что скоро она объявит о чем-то грандиозном.
jlo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Дело в том, что подобные действия знаменитостей часто предшествуют какому-то важному событию. Таким образом многие привлекают к себе внимание. Фолловеры вспомнили, что в пятницу, 25 ноября, исполняется 20 лет со дня выхода ее третьего студийного альбома «This Is Me... Then», который она посвятила своему мужу Бену Аффлеку. Возможно, скоро звезда анонсирует что-то интересное. А некоторые предполагают, что Дженнифер сообщит о своей беременности!
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