ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 октября 2024, 13:24
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Множество спален, кухня с шеф-поваром и вид на залив: Бэкхемы собираются купить мегаособняк за 60 млн фунтов

Бэкхемы рассматривают к покупке мегаособняк за 60 млн фунтов с видом на залив .
Множество спален, кухня с шеф-поваром и вид на залив: Бэкхемы собираются купить мегаособняк за 60 млн фунтов

© Freepik

Британские журналисты узнали, что семейство футболиста Дэвида Бэкхема собирается приобрести дорогостоящую недвижимость в Майами. Речь идет о десятках миллионов фунтов стерлингов, передает The DailyMail.

По данным СМИ, Бэкхемы намереваются приобрести мегаособняк за 60 миллионов фунтов стерлингов. Такая стоимость обусловлена расположением жилплощади, а также ее наполнением.

Так, мегаособняк имеет вид на залив Бискейн. Кроме того, удивить своих жильцов призваны девять спален, кухня с шеф-поваром, бассейн, кинотеатр. Дом был построен в 2018 году.

Сейчас, как утверждают журналисты, пара ведет переговоры по приобретению недвижимости. Дэвиду важно остаться во Майами, чтобы быть ближе к команде, которую он основал там.

Ранее сообщалось, что уехавшая в США Кристина Орбакайте пытается продать элитные квартиры в Москве. Она хочет за них 400 млн рублей.

Источник фото:Freepik
Источник:The DailyMail
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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