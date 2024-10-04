Множество спален, кухня с шеф-поваром и вид на залив: Бэкхемы собираются купить мегаособняк за 60 млн фунтов

Британские журналисты узнали, что семейство футболиста Дэвида Бэкхема собирается приобрести дорогостоящую недвижимость в Майами. Речь идет о десятках миллионов фунтов стерлингов, передает The DailyMail.

По данным СМИ, Бэкхемы намереваются приобрести мегаособняк за 60 миллионов фунтов стерлингов. Такая стоимость обусловлена расположением жилплощади, а также ее наполнением.

Так, мегаособняк имеет вид на залив Бискейн. Кроме того, удивить своих жильцов призваны девять спален, кухня с шеф-поваром, бассейн, кинотеатр. Дом был построен в 2018 году.

Сейчас, как утверждают журналисты, пара ведет переговоры по приобретению недвижимости. Дэвиду важно остаться во Майами, чтобы быть ближе к команде, которую он основал там.

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