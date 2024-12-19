«Многодетная мама и такая стройная»: Иванка Трамп блеснула фигурой в облегающем платье

Иванка Трамп вновь посетила светское мероприятие. 43-летняя дочь избранного президента США появилась на выставке в Майами с мужем Джаредом Кушнером.

Предпринимательница вышла в свет в платье темно-синего света с открытым плечом на одну сторону. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Образ Иванка дополнила клатчем и черными туфлями-лодочками из замши. Фотографии с мероприятия она опубликовала в Сети.

Джаред выбрал для выхода в свет темно-синий свитер — в тон платью жены. Также он надел черные джинсы и спортивные кеды.

Подписчики пришли в восторг от фигуры Иванки и засыпали ее комплиментами.

«Прекрасная фигура», «Многодетная мама и такая стройная», «Идеальное платье», — написали они.

Иванка вышла замуж за миллионера Джареда Кушнера в 2009 году. Супруги воспитывают трех детей — 13-летнюю Арабеллу, 11-летнего Джозефа и восьмилетнего Теодора.

В начале ноября Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Его инаугурация состоится в январе 2025 года. Иванка Трамп появилась на мероприятии по случаю победы отца в неожиданном образе.