«Мне все равно, что он говорит»: Шэрон Осборн исключила Megadeth из прощального концерта Black Sabbath

Телеведущая и музыкальный продюсер Шэрон Осборн, известная также, как супруга рок-музыканта Оззи Осборна, в интервью изданию Louder Sound призналась, что после конфликта с «менеджером одной из групп» без колебаний вычеркнула коллектив из лайнапа предстоящего прощального шоу ее мужа с Black Sabbath.

«Это было ужасно. Хуже я себя не чувствовала уже много лет. Менеджер начал нести всякую чушь, потому что я выкинула его группу из шоу. И знаете, мне всё равно, что он говорит. Я не люблю его, он не знает меня. А значит — мне не больно», — заявила бизнесвумен.

В Сети тут же начались бурные обсуждения того, кто же может стать той самой группой, которая не выступит на одной сцене с мастодонтами тяжелой музыки, британцами Black Sabbath. И, по самому очевидному предположению поклонников жанра, Шэрон Осборн обозлилась именно на Megadeth. А именно на лидера коллектива Дэйва Мастейна, который никогда не был в списке ее любимчиков и теперь, похоже, официально попал в ее черный список.

«А почему, собственно, Megadeth не были в постере сразу? Это ж эпоха Оззи, эпоха Мастейна. Их не позвать — странно», — комментирует в Сети один из фанатов группы.

До этого предполагалось, что из прощального шоу Оззи Осборна и Black Sabbath могли быть вычеркнуты Iron Maiden или Tool, группы, с которыми у Шэрон уже не раз случались разногласия. Однако позже исключение обоих культовых команд из столь масштабного события было опровергнуто.

Прощальный концерт Black Sabbath, на котором группы выступит в своем оригинальном составе, состоится уже 5 июля 2025 года.

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