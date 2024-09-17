Дочь Оззи Осборна подростком нелегально получала наркотики от врачей

Дочь артиста Оззи Озборна, звезда реалити-шоу Келли в документальной картине «TMZ расследует дело Мэттью Перри и тайной наркосети знаменитостей» рассказала, что в подростковом возрасте нелегально получала наркотики от врачей. Об этом сообщается на сайте таблоида.

В фильме, который выходит на стриминге Hulu, девушка призналась, что медики регулярно прописывали ей и другим звездам лекарства с наркотическим эффектом. От некоторых из таких препаратов была зависима и сама Осборн.

39-летняя Осборн уточнила, в 13 лет она получала вызывающие привыкание наркотики без ведома родителей и без рецептов. Она добавила, что таким образом врачи пробуют подобраться ближе к знаменитостям и заработать на них.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября 2023 году в джакузи в собственном доме. Употребление наркотиков привело к сердечному приступу. Были арестованы пять человек, включая врача, поставлявшего наркотики.

Ранее стало известно, когда подозреваемые по делу Мэттью Перри предстанут перед судом.