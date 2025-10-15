«Мне пришлось спасать себя»: Ким Кардашьян об одиночестве и браке с Канье Уэстом

Модель и телезвезда Ким Кардашьян рассказала о своем одиночестве и «токсичном» браке с рэпером Канье Уэстом. Она стала гостьей подкаста Call Her Daddy. Разговор публикует Daily Mail.

44-летняя основательница бренда SKIMS призналась, что сейчас ее сердце свободно. Она объяснила это тем, что у нее просто нет времени на отношения.

По словам Ким, раньше она пыталась заводить романы, но мужчины боялись гнева ее экс-супруга. Досталось ее бывшему бойфренду Питу Дэвидсону, над которым рэпер «отрывался».

«Просто я не чувствую себя в безопасности, понимаете, даже не физически, а, может быть, эмоционально или даже, знаете, финансово. Я бы хотела вернуться домой, а у нас было пять «Ламборгини», и я бы вернулась домой, а их бы уже не было, если бы он попал в аварию. И я бы подумала: «О, подождите. Где все наши машины?» Например, моя новая машина? И он бы сказал: «О, я подарил их всем своим друзьям», – рассказала о браке с Канье она.

Она объяснила, что ее собственное психическое здоровье начало страдать во время замужества.

«Мне пришлось спасать себя, чтобы быть лучшей мамой для всех», – добавила звезда.

Как оказалось, рэпер в последнее время не навещает детей и уже несколько месяцев не связывался с ними. При этом он писал в соцсетях, что Кардашьян не предоставляла ему доступ к их детям, утверждая, что она «похитила» их двух сыновей и двух дочерей.

«Это не похищение, это развод», – заявила Ким.

Напомним, что у Канье Уэста четверо детей от Ким Кардашьян: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Звезды официально развелись в ноябре 2022 года.

