«Мне повезло, что ты мой папа»: дочь Брюса Уиллиса оставила ему трогательное послание в День отца

В минувшее воскресенье, 15 мая, когда в большинстве стран мира праздновался День отца, дочь Брюса Уиллиса, Румер, в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала трогательное послание неизлечимо больному актеру.

«Сегодня тяжелый день. У меня в груди щемит от желания поговорить с тобой, рассказать, что происходит в моей жизни, чем я занимаюсь. Обнять тебя, расспросить о твоей жизни, историях, трудностях и победах. Жалею, что не задавала тебе больше вопросов, пока ты мог обо всем рассказать. Но я знаю — ты бы не хотел, чтобы я грустила сегодня. Поэтому постараюсь просто быть благодарной. Как мне повезло, что ты мой папа», — написала девушка в своем аккаунте.

Напомним, что о диагнозе «Крепкого орешка» лобно-височная деменция стало известно в 2023 году. Из-за стремительно развивающейся болезни киноактеру пришлось уйти из профессии и сосредоточиться на здоровье, относительно которого врачи дают крайне осторожные прогнозы.

Семья и близкие Уиллиса, включая его бывшую супругу Деми Мур, продолжают заботиться о нем и окружать безусловной любовью, всеми силами стараясь отсрочить неизбежное.

Ранее мы писали о том, как Деми Мур поздравила страдающего деменцией бывшего мужа с 70-летием.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена