«Мне очень повезло»: Бен Аффлек высказался о бывшей жене после слухов о воссоединении

Бен Аффлек с теплотой высказался о бывшей жене после развода с Дженнифер Лопес. В интервью журналу GQ актер восхитился Дженнифер Гарнер и назвал ее «восхитительной» на фоне слухов о воссоединении.

Артист дал понять, что сохранил хорошие отношения с экс-супругой после развода, и они вместе занимаются воспитанием детей. «Мне очень повезло, что у меня есть действительно хороший родитель и партнер в лице Дженнифер Гарнер — мамы детей, которая замечательная и восхитительная. Мы отлично справляемся вместе», — заявил Бен Аффлек.

В последнее время все чаще появляются слухи о воссоединении актера и его бывшей жены. Бен Аффлек стал регулярно выходить в свет вместе с Дженнифер Гарнер и не скрывает своих чувств к ней на публике, что, по словам инсайдеров, задевает Дженнифер Лопес, с которой он развелся в 2024 году. Как сообщалось, певица готова к новому роману после новости о возобновлении связи экс-возлюбленного с бывшей.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком подтвердились летом 2024 года, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». 21 февраля 2025 года брак артистов был официально расторгнут.

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек впервые заговорил о причинах развода с Дженнифер Лопес.