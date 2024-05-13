«Мне нужно носить более яркую одежду»: Меган Маркл ответила на критику ее смелых нарядов

Супруга принца Гарри Меган Маркл на днях отправилась вместе с мужем в Нигерию. Эта поездка проходит в рамках поддержки «Игр непобежденных», которые проводятся для военнослужащих по инициативе герцога Сассекского с 2014 года. Однако Меган Маркл столкнулась с критикой из-за своих неподходящих, по мнению общественности, нарядов. Герцогиня Сассекская решила объяснить свой выбор смелых образов для выхода в свет, пишет Daily Mail.

Каждый день герцогиня Меган Маркл в свет, при этом демонстрируя по несколько нарядов. Так, внимание публики привлекло элегантное бежевое платье от дизайнера Хайди Меррик из коллекции под названием «Виндзор», как будто намекающим на британскую королевскую семью. Такой образ герцогини Сассекской спровоцировал скандал. По мнению общественности, супруге принца Гарри не стоит носить подобные наряды, поскольку она отказалась от королевских полномочий.

Уже на саммите «Женщины в руководстве» Меган Маркл появилась совсем в другом образе. Герцогиня Сассекская выбрала красное платье с тонкими бретельками и пышной оборкой на юбке и выступила с обращением к публике, объяснившись за свои наряды.

«Я хочу начать с того, чтобы сказать вам большое спасибо за то, как тепло вы все приняли моего мужа и меня в этой стране… В моей стране. Я очень польщена и вдохновлена вами. С момента нашего приезда прошло всего 24 часа, но я очень быстро поняла, что мне нужно носить более яркую одежду, чтобы соответствовать всем вам и вашей невероятной моде», — высказалась Меган Маркл.

Кроме того, выяснились неожиданные подробности происхождения супруги принца Гарри. Как оказалось, она на 43% относится к выходцам из Нигерии. По признанию герцогини Сассекской, такое открытие «поразило» ее и «открыло ей глаза».

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл не пригласили на обложку журнала Vogue с самыми популярными женщинами мира.