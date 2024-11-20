«Мне нужно извлечь яйцеклетки как можно быстрее»: Флоренс Пью заявила о болезни

Актриса Флоренс Пью рассказала, что заморозила яйцеклетки в 27 лет из-за болезни. Девушка призналась в эфире подкаста SHE MD, что боится в будущем остаться без детей из-за риска бесплодия.

Знаменитость дала понять, что была вынуждена пойти на этот шаг. У нее неожиданно возникло желание пройти медицинское обследование. По результатам у актрисы нашли опасные заболевания – синдром поликистозных яичников и эндометриоз. По словам Пью, диагнозы могут помешать ей в будущем стать мамой, и есть риск бесплодия. Поэтому она решила заморозить яйцеклетки в 27 лет.

«Это было так странно, потому что в моей семье женщины рожали много детей. Моя мама рожала до 40 лет. Моя бабушка рожала детей на протяжении всей жизни… А я в 27 лет слышу о том, что мне нужно извлечь яйцеклетки как можно быстрее. Новость оказалась просто умопомрачительной», – поделилась переживаниями звезда.

Но Флоренс подчеркнула, что ей повезло узнать о диагнозах своевременно. Именно поэтому она смогла позаботиться о будущем. По словам знаменитости, она очень хотела стать мамой «с самого детства».

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