Бойфренд Селены Гомес заявил, что не видит смысла мыться каждый день

Бойфренд певицы Селены Гомес Бенни Бланко заявил, что редко моется, но посещает косметолога. В интервью для журнала People музыкальный продюсер признался, что не ходит в душ каждый день, а хочет сохранять «естественный аромат».

Избранник артистки вошел в список самых сексуальных мужчин года, чем удивил публику. Еще больше людей поразили его слова о том, что он предпочитает мыться не каждый день. По мнению мужчины, это может пересушить кожу и нарушить ее естественный баланс.

При этом Бенни заявил, что является чистоплотным человеком, но предпочитает сохранять естественный аромат, называя его парфюмом из мужских и женских клеток.

Также Бланко в соцсетях опубликовал фото из кабинета косметолога. Он показал, как ухаживает за собой.