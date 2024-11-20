Бойфренд Селены Гомес заявил, что не видит смысла мыться каждый день
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Бойфренд певицы Селены Гомес Бенни Бланко заявил, что редко моется, но посещает косметолога. В интервью для журнала People музыкальный продюсер признался, что не ходит в душ каждый день, а хочет сохранять «естественный аромат».
Избранник артистки вошел в список самых сексуальных мужчин года, чем удивил публику. Еще больше людей поразили его слова о том, что он предпочитает мыться не каждый день. По мнению мужчины, это может пересушить кожу и нарушить ее естественный баланс.
При этом Бенни заявил, что является чистоплотным человеком, но предпочитает сохранять естественный аромат, называя его парфюмом из мужских и женских клеток.
Также Бланко в соцсетях опубликовал фото из кабинета косметолога. Он показал, как ухаживает за собой.
Ранее мы писали о том, что поклонники ужаснулись внешности постаревшего Леонардо Ди Каприо. Пользователи Сети отметили, что голливудская звезда сильно поседел и осунулся. При этом рядом с собой артист хочет видеть только молодых и подтянутых моделей, которых меняет, как только им исполнится 25 лет. Эту традицию нарушила нынешняя возлюбленная актера Виттория Черетти, которой сейчас 26 лет.