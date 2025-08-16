«Мне нравились все, с кем я работала»: Эмма Стоун поделилась откровением

Американская актриса Эмма Стоун рассказала про особенный период в жизни. Звезда поделилась откровением в беседе с People.

Эмма Стоун вспомнила съемки в фильме «Человек-паук», где играла возлюбленную Эндрю Гарфилда. Известно, что на тот момент они с Гарфилдом состояли в отношениях.

По словам актрисы, тот период стал по-настоящему особенным в ее жизни.

«Я хочу сказать, что мне очень нравилось играть в «Человеке-пауке». Мне нравились все, с кем я работала. Там я познакомилась с Эндрю и Сапли Филд, а Марк Уэбб был великолепен», — отмечает Эмма Стоун.

Звезда подчеркнула, что «Человек-паук» стал для нее чем-то большим, нежели просто фильм, в котором она снималась.

«У меня остались самые теплые воспоминания об этом опыте», — добавила Стоун.

А вот пресс-туры актриса переносила тяжело. По словам Эммы, она совсем не успевала перевести дух и восстановить силы. Более того, девушка чувствовала, что постепенно сходит с ума.

«Я помню, что за две недели мы побывали в девяти странах, и я жила в состоянии джетлага, о котором раньше даже не подозревала», — заключила она.

