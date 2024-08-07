«Мне до сих пор очень трудно»: актриса Кира Найтли рассказала о заболевании своей дочери

Звезда фильма «Пираты Карибского моря» Кира Найтли в эфире подкаста Ruthie's Table 4 откровенно рассказала о заболевании одной из своих дочерей. Ее слова передает Daily Mail.

Актриса не скрывает, что с детства страдает от дислексии — нарушения способности к овладению навыками чтения и письма. Теперь Кира Найтли призналась, что ее дочери диагностировали такое же заболевание. Однако знаменитость не стала раскрывать, у кого именно из двух ее детей был обнаружен недуг.

«Мне до сих пор очень трудно читать с листа. Текст действительно скачет, но я его записываю и слушаю, чтобы заучить. Теперь у нас еще есть ребенок с дислексией, она делает то же самое, и ее память просто потрясающая», — поделилась Кира Найтли.

Напомним, артистка с 2013 года состоит в браке с музыкантом Джеймсом Райтоном. У супругов две дочери – 9-летняя Эди и Делайла, которая родилась в 2019 году. В беседе с журналистами Кира Найтли рассказывала, что приступила к съемкам практически сразу после рождения второго ребенка. Знаменитость признавалась, что ей было нелегко, несмотря на многочисленных помощников, и что материнство — самая сложная работа, которую часто недооценивают.

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