38-летняя Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности от Machine Gun Kelly

38-летнюю голливудскую актрису Меган Фокс заподозрили в беременности. Она появилась с заметно округлившимся животом в новом клипе возлюбленного, Колсона Бейкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Музыкант опубликовал отрывок из видео в своем блоге и подписал строчками из песни: «Одинокая дорога, отвези меня домой».

Поклонники звездной пары поинтересовались, можно ли считать новый клип объявлением о пополнении в семействе, но ответа так и не получили.

При этом некоторые также вспомнили о том, что в 2021 году Меган Фокс потеряла ребенка, и предположили, что видео посвящено не родившемуся малышу.

Напомним, у звезды «Трансформеров» есть трое детей от экс-супруга Брайана Остина Грина. Пара рассталась в 2020 году.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться в 2020 году после знакомства на съемочной площадке фильма «Полночь на злаковом поле».

В феврале 2023 артисты поссорились и перестали общаться. В июле 2024 года пара объявила о воссоединении. При этом о свадьбе пока речи не идет.