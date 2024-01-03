Младший сын Бритни Спирс превратился в красавца и нашел девушку: флиртовали на пляже

Младшего сына певицы Бритни Спирс, 17-летнего Джейдена заметили с девушкой на Гавайях. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци «поймали» молодых людей на пляже. Вместе с ними отдыхали отец Кевин Федерлайн и мачеха Виктория Принс.

Сыновья поп-принцессы Бритни Спирс вместе с отцом и его новой семьей в прошлом году переехали на Гавайи. Их предпочтение непубличного образа жизни делает каждое новое фото семьи предметом обсуждения в Сети.

На этот раз семейство отправилось на пляж в расширенном составе. 17-летний Джейден привел с собой свою возлюбленную, знакомую с его отцом и мачехой. Девушка была одета в лаконичное черное бикини, в то время как Джейден выбрал пестрые купальные шорты.

Молодой человек заботливо держал свою избранницу за руку и обнимал ее, не обращая внимания на наличие папарацци. Они наслаждались солнцем, купались в океане, создавая романтическую атмосферу.

Снимки сына певицы сразу вызвали восторг и обсуждение в Сети. Пользователи выражали восхищение тем, насколько взрослым и влюбленным он выглядит. Комментарии также включали желание удачи молодой паре и выражения восторга от их совместного отдыха на Гавайях.

Напомним, что Бритни Спирс согласилась на переезд своих сыновей на Гавайи, хотя для нее это решение было непростым. До августа прошлого года они проживали с отцом в Лос-Анджелесе, где Кевин Федерлайн имеет единоличную опеку над детьми.

Прошлый год был сложным для Бритни, в том числе из-за развода с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Ранее мы писали о том, что расставшаяся с третьим мужем Бритни Спирс начала встречаться со своим менеджером.