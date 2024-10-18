Младшего сына Бекхэмов засняли с возлюбленной, которая на 9 лет старше него

Младшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов Круза заметили на свидании с певицей Джеки Апостол. Девушка как минимум на 9 лет старше своего бойфренда. По одним источникам ей 28 лет, по другим – 30 лет. Фото пары опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

19-летний Круз давно не скрывает, что находится в отношениях. Он вышел в свет с возлюбленной еще на Неделе моды. А теперь стал появляться в ее компании все чаще. Недавно пару заметили гуляющей по Беверли-Хиллз.

В Сети поклонники звездной семьи обсуждают, что Джеки очень похожа на мать Круза Викторию. У них даже схожий стиль в одежде. Однако сама Бекхэм предполагаемую невестку не очень жалует. Такое мнение сформировалось у фанатов после того, как модельер вырезала певицу с общего фото. Предположительно, бизнесвумен не нравится то, что девушка старше ее сына.

К слову, наладил личную жизнь не только Круз, но и его брат Ромео. Он подтвердил, что начал встречаться с модным фотографом Грей Сорренти. Влюбленных заметили на прогулке в Нью-Йорке.

Ранее 13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов Харпер вышла в свет в платье с имитацией тела.